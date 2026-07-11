୬୧ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ, ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ହନିମୁନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଲେ ଆମିର୍ ଖାନ୍, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ୨ ପୁଅ
ବାହାଘର ପରେ ତୁରନ୍ତ ହନିମୁନ୍ ଟ୍ରିପରେ ଗଲେ ନବ ଦମ୍ପତ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବଲିଉଡର ‘ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ’ ଆମିର ଖାନ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତା ୫ ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ନୂଆ ବଧୂଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଖବର ଅଛି ଯେ ବିବାହର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମିର ଏବଂ ଗୌରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କେବଳ ପରିବାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓ୍ୱେଡିଂ ପରେ, ତୁରନ୍ତ ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା କାମ ପାଇଁ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ ଗସ୍ତକୁ ଏକ ମଜାଦାର ପାରିବାରିକ ଛୁଟିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।
ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମିର୍ ଖାନ୍:
ଡେକାନ କ୍ରୋନିକଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମିର ଏବଂ ଗୌରୀ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକା ଯାତ୍ରା କରୁନାହାଁନ୍ତି; ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାଓ ଓ ଆମିରଙ୍କ ପୁଅ ଆଜାଦ ଏବଂ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କ ପୁଅ କ୍ୱିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଆମିରଙ୍କୁ କ୍ୱିନ୍ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗଦେବେ ଆମିର:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମିର ଖାନ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଛୁଟିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।
ଛୁଟି ପରେ, ସେ ୨୦୨୬ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୋଗଦେବେ। ‘ସିତାରେ ଜମିନ୍ ପର’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ପୁରୁଷ)’ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ରେ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ, ଭୁମାନ ଭାର୍ଗବ ଦାସ, ଦୁଲକୁର ସଲମାନ, ମାମୁଟି, ରଣବୀର ସିଂହ, ରିଷଭ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ:
ମେଲବର୍ଣ୍ଣର ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜୁରି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।
ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରିମିୟର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନା, ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।