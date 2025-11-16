୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ବଲିଉଡ୍ ରେ କମବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଭଣଜା ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର!

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍।

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପୁଣି ଅଭିନୟକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାନିଶ ଅସଲମଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବେ।

ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ “ବ୍ରେକ କେ ବାଦ” ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।

ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସମ୍ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିରତି ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଗତି ହେବ।”

ଦାନିଶ ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ବିବାହିତ ଏବଂ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛୁ। ମୋର ଛାଡପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଚିତ୍ର ହେବ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଷ୍ଟି।”

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ସୁଟିଂ ସରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଭଣଜା।

୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅବନ୍ତିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା।

୨୦୦୮ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଜାନେ ତୁ ୟା ଜାନେ ନା’ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜେନେଲିଆ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପାଟିଲ ଅଭିନୀତ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଆବାସ ଟାୟାରୱାଲା।

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବଲିଉଡ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ଥିଲା:

୨୦୦୮ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବଲିଉଡରେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ୨୦୧୦ରେ, ସେ ସୋନମ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ “ଆଇ ହେଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ, ଏବେ ବଲିଉଡରେ ପୁନରାଗମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଲି ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଥିଲା।

ଇମ୍ରାନ ଖାନ ମେରୀ ବ୍ରଦର କି ଦୁଲହନ, ଲକ୍, ଗୋରୀ ତେରେ ପ୍ୟାର ମେଁ, ଏବଂ ୱାନ୍ସ ଅପନ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

