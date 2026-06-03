ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ ଅଭିନେତା ଅମିର ଖାନ୍‌

ପୂର୍ବରୁ ରୀନା ଦତ୍ତ ଓ କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅମିର ଗତବର୍ଷ ନିଜର ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ‘ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟନିଷ୍ଟ’ ଅମିର ଖାନ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ । ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୬୧ ବର୍ଷିୟ ଅମିର ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ରୀନା ଦତ୍ତ ଓ କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅମିର ଗତବର୍ଷ ନିଜର ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଗୌରୀ କିଏ?
ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେଠାରେ ବିତାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କଡଇନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୌରୀ ବ୍ଲ୍ୟୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗୌରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟସ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଏଫ୍‌ଡିଏ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରବିନା ଟଣ୍ଡନ୍‌ଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି; ଚୋରୁଣୀ…

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି; ବେଡ଼୍ ରୁମ୍‌ରେ…

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଗୌରୀ କହିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆମିରଙ୍କ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୌରୀଙ୍କର ଏକ ୬ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି। ଆମିରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣା ନୂଆ ନୁହେଁ । ବରଂ ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଅମିର ପ୍ରଥମେ ରୀନା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ ଜୁନୈଦ ଓ ଇରା ନାମକ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜାଦ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ବିବାହ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ବିବାହ ସହିତ ଆମିର ଖାନ ନିଜର ତୃତୀୟ ବିବାହ ଜୀବନରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

ରବିନା ଟଣ୍ଡନ୍‌ଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି; ଚୋରୁଣୀ…

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି; ବେଡ଼୍ ରୁମ୍‌ରେ…

ମୁଁ ଥିଲି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ‘କେପ୍ଟ…

୧୦୦ କୋଟିର ମାଲିକାଣୀ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍, ଅଭିନୟ…

1 of 1,430