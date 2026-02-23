ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଔକାତ୍ ଦେଖଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଦଳର ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୋଲ୍
ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଔକାତ୍ ଦେଖଉଛି ପାକିସ୍ତାନ
Pakistan on India: ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ କାରଣରୁ ଏବେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ୭୬ ରନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏକ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।
ଆମିରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବିବାଦ
ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିର ଆଜିକାଲି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଷୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ “କେବଳ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ଲଗର” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଆମିରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମଜାରେ “ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଦ” ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମିର ହସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ମୋତେ କ’ଣ କରିଛ?” ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜେ ସୁପର-୮ରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ସେମିଫାଇନାଲର ରାସ୍ତା ଏବେ କଷ୍ଟକର
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୧୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେଟ୍ ରନ ରେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।
ଏବେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭାରତ ଏହା କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ।