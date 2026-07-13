କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି: କହିଲା- କେଜ୍ରିୱାଲ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ
ତାହିର ହୁସେନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆପ୍ର ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ତାହିର ହୁସେନ୍ଙ୍କୁ କରକାରଡୁମା କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ୬ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭାବବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତାହିର। ଆଉ କାନ୍ଦି ପକାଇ ଥିଲେ।
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତାହିର ହୁସେନଙ୍କୁ ଆଇପିସିର ଧାରା ୧୮୮, ୧୫୩ଇ, ୧୪୭, ୧୪୮, ୧୪୯, ୩୬୫ ଏବଂ ୩୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଚାରପତି ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଜାବେଦ, ଅନାସ, ନାଜିମ ଓ କାସିମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ତାହିର ହୁସେନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ହରିଶ ଖୁରାନା କହିଛନ୍ତି; କୋର୍ଟ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ମାମଲାରେ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହୁସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରା ୩୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହିର ହୁସେନ କେବଳ ଆପର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ଆପର କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରୟାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ’ଣ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କ୍ଷମା ମାଗିବେ?
ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ଜଣେ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚାନ୍ଦ ବାଗ ପୁଲିଆ ନିକଟରେ ଏକ ନାଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ, ଛାତି, ପିଠି ଓ କଟିରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।