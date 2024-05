ମହିଳାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବାକୁ କହି ହସ୍ତମୈଥୁନ କଲେ ଆପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲକାର ସିଂହ; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲକାର ସିଂହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ବିଜେପି ଜାରି କରିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଜେପି ନେତା ତଜିନ୍ଦର ବଗ୍ଗା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଆଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପଞ୍ଜାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲକାର ସିଂହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଭଉଣୀକହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ବାଲକର ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବଲକରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ।”

ବିଜେପି ନେତା ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ଆଜି ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଞ୍ଜାବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲକର ସିଂହ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ବାହାନାରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

AAP ke PAAP.. 😡😡😡 Most Disgusting Party ..

Big expose by @TajinderBagga ji : Aam Aadmi Party's Minister Balkar Singh in Punjab gvt forced a 21 year old job seeking young girl to go n@ked on a video call & he mastur**** live on camera..#AamAadmiParty pic.twitter.com/CVOrnM4JxQ — ꜱᴀɴᴄʜɪᴛ (@sanchit_gs) May 27, 2024

ଏମିତି ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ରହିଛି ଯାହାକୁ କେହି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । “ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲକାର ସିଂହଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲକର ସିଂହଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।”

I request @sharmarekha & @NCWIndia to take action against Balkar Singh https://t.co/zZ3ZgUiLue — Tajinder Bagga (Modi Ka Parivar) (@TajinderBagga) May 27, 2024

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ “ଚାକିରି ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରନାମା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କ ପରେ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ।”

Characterless AAP

AAP = Anti Aurat Party After Lal Chand Kataruchak now Balkar Singh, AAP MLA whose video of masturbating with a 21-year girl is viral Even Congress is attacking AAP but remains silent on Swati Maliwal Will Kejriwal & Mann sack Balkar Singh? Will Kejriwal… pic.twitter.com/SgGM6E2oCd — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) May 27, 2024

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ “ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକଙ୍କ ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ବଲକାର ସିଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି, “ମୋତେ ଚାକିରିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲକାର ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କ ସହ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂରା ଦଳ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।”

Another day…

Another vulgar action of AAP minister exposed in public!

Earlier it was Kataruchak and now Balkar Singh, AAP MLA whose video of masturbating with a 21-year girl shames every Punjabi It’s totally unacceptable that the land of Gurus & Pirs is run by people who have… — Manjinder Singh Sirsa (मोदी का परिवार) (@mssirsa) May 27, 2024

A pervert degenerate sexual offender. Punjab @AamAadmiParty minister #BalkarSingh leaked video call with a girl who approached him for a job.

This the true face of party of @ArvindKejriwal @BhagwantMann#BalkarSinghVideo #PunjabMinisterVideo https://t.co/2NLn6MJnE7 — K Manish Singh (@kmanisingh) May 27, 2024