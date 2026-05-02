‘ଗଦ୍ଦାର’ଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ! ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣ-ଜାମିନବିହୀନ ମାମଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଦୁଇଟି ଏଫଆଇଆର (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣ-ଜାମିନବିହୀନ ଧାରାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଏଫଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କୌଣସି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଗିରଫଦାରୀ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ତରୁଣ ଚୁଘ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜାବର ମାନ୍ ସରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ।
ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ସେହି ସାତ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ୧୦ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ – ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ରାଘବ ଚଢ଼ା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ହରଭଜନ ସିଂ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ବିକ୍ରମଜିତ ସାହନି ଏବଂ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଦଳ ନିଜର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ପଞ୍ଜାବର।
ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ‘ଆପ୍’ (AAP) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ‘ଗଦ୍ଦାର’ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ଜନମତକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି।