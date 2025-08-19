ଅନାଥରୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ; ପରେ ବାର ଡ୍ୟାନ୍ସରରୁ କେମିତି ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ରାଇଟର, ଜାଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ କପୁର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର କରିଥିଲା 2013 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଏହି ଫିଲ୍ମ ‘ଆଶିକି 2’ । ମାତ୍ର 15 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 109 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହା ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ‘ସାୟାରା’ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଛନ୍ତି।
‘ଆଶିକି 2’ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁକେଶ ଭଟ୍ଟ, ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆତ୍ମା, ଏହାର କାହାଣୀ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଏତେ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରେମ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ଆମେ କହୁଛୁ ଶଗୁଫ୍ତା ରଫିକଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଶଗୁଫ୍ତା ଏହି କାମ କରିବା କମ୍ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
ଶଗୁଫ୍ତା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଆ କିଏ ଥିଲେ, ଏସବୁ ଏବେ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦର । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୱାରୀ ବେଗମ । କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶଗୁଫ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୱାରୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନୱାରୀ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପାଳଣ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସତ କ’ଣ ଥିଲା, ହୁଏତ ଶଗୁଫ୍ତା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।
ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ଶଗୁଫ୍ତା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇବେଟ ପାର୍ଟିରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହାକୁ କେହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେକ୍ସ ୱାର୍କ୍ସର ଦୁନିଆ।
ଶଗୁଫ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଥିଲେ
ଶଗୁଫ୍ତା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ମାଆ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଶଗୁଫ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୁନିଆର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ । ତା’ପରେ ଏକ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ପଳାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ନାଚିଲେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କଲେ, ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ… କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲା।
ମହେଶ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
୧୯୯୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଶଗୁଫ୍ତା ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, 2002 ରେ, ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ସେ ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ କହିଲେ, ‘ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି।’ 2006 ରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ସେ ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘କଳିୟୁଗ’ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ‘ୱୋ ଲମ୍ହେ’, ‘ରାଜ୍ 2’, ‘ମର୍ଡର 2’ ଏବଂ ତା’ପରେ ‘ଆଶିକି 2’ ପରି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସହିତ, ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଇତିହାସ ହୋଇଯାଏ।