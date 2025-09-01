ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ସତରେ କ’ଣ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଏତେ ଖରାପ, ବନ୍ଧୁତାରେ ଫାଟ…

ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ସତରେ କ’ଣ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଏତେ ଖରାପ, ବନ୍ଧୁତାରେ ଫାଟ…
ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରୂପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-୫ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ-୫ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର (ସେ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି) ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଏଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ପରେ ସେ ବିରାଟଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ।
ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ କାଲିସ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆସିଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ
ତଥାପି, ତାଲିକାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରିବା ପାଇଁ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ସେ ବିୟର୍ଡ ବିଫୋର ୱିକେଟ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖିତ ବିରାଟ କୋହଲି। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।”
ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର। ସେ କହିଥିଲେ, “ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କିମ୍ବା ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର।”
ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ୍ଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ସେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋତେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା।” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା।
ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଲ୍ ବୋଲ୍ କରିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ୟର୍କର୍ ବଲ୍ ଥିଲା।”