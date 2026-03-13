ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଅବରାର ଖେଳିବେ IPL; ଏନେଇ ବିବାଦ ବଢିବା ପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମର କୋଚ୍…
ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି IPL ଖେଳିବା ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଲିଗ୍ ନିଲାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଅବରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ କିଣିବା ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ ଦଳ ଅବରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପାଇଁ 2.34 କୋଟିର ବିଡ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ – ଏବଂ ବିଶେଷକରି କାଭ୍ୟା ମାରାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ: ନିଲାମ ପରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦିଲ ରସିଦଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିମ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଦଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ଯକ ପଡିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିଲ ରସିଦଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିଲୁ। ଆମର ନଜର 4-5 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଅବରାର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ଆମେ ଖୁସି।”
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ: ଡାନିଏଲ୍ ଭେଟୋରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦଳକୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଯେ ନିଲାମ ସମୟରେ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଅବରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଡ୍ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ, SRH ଲିଡ୍ସ ଆଉ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର, ଉସମାନ ତାରିକ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ସ୍ପିନର ରିଶାଦ ହୋସେନଙ୍କୁ କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 କ୍ୟାରିୟରରେ, ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ 38 ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ 52 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।