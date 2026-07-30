ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ

ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମୋଦି ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ।

By Shiv Sankar Singh

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ି ମୋଦୀ “ଜଣେ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର” ହେବା ଉଚିତ। NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଚଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାବେ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ…

ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ମତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବେ ଜଣେ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାବେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତା ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ।”

ଦୀପକେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କମିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା।

ସେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ିର ରାଗ ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦଳ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀପକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହାର ଶେଷ ନୁହେଁ। ସରକାର ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ CJP ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦୀପକେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ CJP ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମୀମାନେ ୩୬ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ବିଜୟ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି।

ସେ ସଂସଦରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ସରକାର କିପରି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦୀପକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ସିବିଆଇ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା।

ସେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପକେ ତାଙ୍କୁ “ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଜନେତା” ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ “ଗୁରୁତର ରାଜନେତା”ଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ…

ଇରାନ ତେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭୀଷଣ…

ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ,…

1 of 29,976