କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଜନ୍ମଦିନ ‘ଗିଫ୍ଟ’, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା (ମେସେଜ୍) ଆକାରରେ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ପଠାଇଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
Cockroach Janta Party : କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ ସାଇଟ୍ X (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଲେଖୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ଦାବି କଲେ
Happy Birthday @dpradhanbjp, please resign! pic.twitter.com/djLcewkQch
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 25, 2026
ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ‘ହାପି ବର୍ଥଡେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ଲିଜ୍ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ’ ଲେଖି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପକେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଭିଡିଓରେ ଦୀପକେ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି
“ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦୟାକରି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର (ଗିଫ୍ଟ) ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେଥିରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ (ଟିପ ଚିହ୍ନ) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଧାରଣା ଜାରି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ (ପେପର୍ ଲିକ୍) ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପକେଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ତଫା ନିଆଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ।
CJP କୁ ବିଘଟନକାରୀ ଶକ୍ତିର ‘ବି-ଟିମ୍’ କୁହାଗଲା
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ନିକଟରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CJP ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଘଟନକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ‘ବି-ଟିମ୍’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।