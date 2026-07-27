ବାହା ହେବେ CJP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ମା’ କହିଲେ- ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୋହୂ ଦରକାର

କେବେ ବିବାହ କରିବେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।

CJPର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସରକାର ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ୫ ବର୍ଷ ନିରୀହ…

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ମା’ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି।

ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, “ଅଭିଜିତଙ୍କ ବିବାହ କେବେ କରାଉଛନ୍ତି?” ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ, CJPର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବା ପରଠାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଅନେକ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି।

ଅଭିଜିତଙ୍କ ବିବାହ କେବେ ହେବ:

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ମା’ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ବିବାହ କେବେ ହେବ, ସେ କଥା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବିବାହର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ମା’ଙ୍କୁ କେମିତି ବୋହୂ ଦରକାର:

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୋହୂ ପସନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ,

“ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବୋହୂ ଖୁବ ସରଳ ଓ ସାଧାସିଧା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭିଜିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବାପା-ମା’ ଯାହାକୁ କହିବେ, ସେହି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ।”

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଅଭିଜିତଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କିଏ:

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସେ Instagramରେ ଏକ ପେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ BJP ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଦଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ସେ NEET ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଭାବେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା। ସେ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ୫ ବର୍ଷ ନିରୀହ…

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ…

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ…

1 of 18,849