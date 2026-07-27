ବାହା ହେବେ CJP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ମା’ କହିଲେ- ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୋହୂ ଦରକାର
କେବେ ବିବାହ କରିବେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
CJPର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସରକାର ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ମା’ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି।
ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, “ଅଭିଜିତଙ୍କ ବିବାହ କେବେ କରାଉଛନ୍ତି?” ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା’ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ, CJPର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବା ପରଠାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଅନେକ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି।