ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବେ କି ‘କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ଅଭିଜିତ୍? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାପା-ମା’
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବେ କି 'କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'ର ଅଭିଜିତ୍?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପ୍ରାୟ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା.. ଏହିସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଏପରି ଏକ ଚେହେରାକୁ ଦେଶର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ସେହି ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ।
NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ‘କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତା’ପରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାତାର ଉଠୁଛି। ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ କ’ଣ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବେ? ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଚେହେରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବେ କି?
ଏହିସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦୀପକେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହିସବୁ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଯେଉଁଠି CJP ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କଲା, ସେଠାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ପରିବାର ଏହାକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟର ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ପରିବାରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ମା’ ଅନୀତା ଦୀପକେ ପୁଅର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ସଦାସର୍ବଦା ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଅଭିଜିତ୍ ପାଠପଢ଼ି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଏହି ବିବୃତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପରିବାରର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପେଷାଦାର ଜୀବନ ଚାରିପାଖରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି।
ଅଭିଜିତ୍ କେବେ ବି ରାଜନୀତିକୁ ଯିବ ନାହିଁ: ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦୀପକେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, “ଅଭିଜିତ୍ କେବେ ବି ରାଜନୀତିକୁ ଯିବ ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପରିବାରରୁ କେହି କେବେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି।”
ତାଙ୍କର ଏହି ବିବୃତି ପରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାର ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯିବା ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଯାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତା’ର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୁଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଲଢ଼େଇ କଲା: ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ମା’ ଅନୀତା ଦୀପକେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ଢା଼ଇ ମାସ ହେବ ଛାତ୍ରମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ। ଅଭିଜିତ୍ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଲଢ଼େଇ କଲା। ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମରାଗଲା, ବଦନାମ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ହାସଲ କରିନେଲା।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜିତ୍ ସହ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଅନୀତା ଦୀପକେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, “ସେ ମୋତେ କହିଲା, ‘ମା’, ଟିକିଏ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଗଲା।’ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ, “ଆରମ୍ଭରୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଅଭିଜିତ୍ ଏସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି।”