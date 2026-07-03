ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୫ ବର୍ଷ ହେବ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା; କେବେବି ମିଳିନି ସୁଯୋଗ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୟୁକେ (UK) ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ ହେବ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇକେଲ ଭନ ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତରୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ୦-୨ ରେ ପରାଜିତ ହେଲା, ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଗଲା। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।

ବୈଭବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ।

ଏଠାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷ ୨୦୨୧ରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ଏବଂ ୨୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ଟପ୍-ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈଭବ ନା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍… ଦ୍ୱିତୀୟ…

FIFA ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗୁଳି କରି…

୨୦୨୧ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ପରେ ୨୦୨୪ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେବି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦२୧ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଚ୍ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଓପନିଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ।

ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮୩୮୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୭ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି।

ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ-ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୪୬.୧୪ ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ହାରାହାରିରେ ୪୧୦୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିଜ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୧୨୪୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବୈଭବ ନା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍… ଦ୍ୱିତୀୟ…

FIFA ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗୁଳି କରି…

ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ହାର୍ ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ!…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ…

1 of 2,961