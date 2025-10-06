Player Of The Match ହୋଇ ଜିତିଥିବା HAVAL H9 SUV କାରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେନି ଅଭିଷେକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର କାରଣ
ଭାରତର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାମହାତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଚଲାଇହେବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି SUVକୁ ଭାରତ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ HAVAL H9 SUV ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଇନଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାରକୁ ଭାରତ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
HAVAL H9 SUV ଏକ ବାମହାତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଂସ୍କରଣ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କେବଳ ଡାହାଣହାତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାମହାତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଚଲାଇହେବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି SUVକୁ ଭାରତ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
କାର ବଦଳେଇପାରିବେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, HAVAL ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଏହି SUVକୁ ଡାହାଣହାତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଚାଳିତ ମଡେଲ୍ ଉପହାର ଦିଆଯାଇପାରେ। ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
HAVAL H9 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
HAVAL H9 ଏହାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆରାମକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। 7-ସିଟର ଲେଆଉଟ୍ ସହିତ, ଏଥିରେ ଚମଡା ସିଟ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍।
Apple CarPlay ଏବଂ ଏକ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ରହିଛି। 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଛଅଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ପାର୍କିଂ ଆସିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ABS-EBD ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
ଯାନର ମୂଲ୍ୟ
HAVAL H9 ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 142,200 ସାଉଦି ରିୟାଲ୍ (SAR)। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ₹33.60 ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ ₹3.36 ନିୟୁତ) ସହିତ ସମାନ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ଏହାର ଆଶାକରା ମୂଲ୍ୟ ₹2.5 ନିୟୁତ ରୁ ₹3.0 ନିୟୁତ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ହୋଇପାରେ। ଏହି SUV ଟୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର ଭଳି ଯାନ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।