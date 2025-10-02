Youtube ଏବଂ Google ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଁଚିଲେ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମାଗିଲେ ୪ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ, କୋର୍ଟ କହିଲେ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ଆବେଦନରେ, ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ୪ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମନିଟାଇଜେସନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରର ଅପବ୍ୟବହାର କରେ, କିମ୍ବା AI ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ।
AI ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆବେଦନରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ବ୍ୟବହାର ମାମଲାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ଆବେଦନ କେବଳ ଡିପଫେକ୍ ଭିଡିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ।
AI ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଅଭିଷେକ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆବେଦନରେ AI ବଲିଉଡ୍ ଇସ୍କ ନାମକ ଏକ YouTube ଚ୍ୟାନେଲର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ୨୫୯ ରୁ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯାହାକୁ ୧୬ କୋଟିରୁଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି।
କୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଥିଲେ?ଗତ ମାସରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁଗୁଲର ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।