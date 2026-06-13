ପଲଟି ମାରିଲେ କଲ୍ୟାଣ, କହିଲେ “ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ”
ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ । ପୁଅ କରିଥିବା ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏକ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
କୋଲକାତା, ଜୁନ୍ ୧୩: ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ, ଏବେ ଟିଏମସି (TMC) ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ପଡ଼ିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଜର “ପୁଅ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ କରିଥିବା ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏକ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ମୋ ପୁଅ ଭଳି। ପୁଅର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ହେଉଛି ବାପାର କାମ। ଦେଶରେ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେବେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିନଥିଲା ଯେଉଁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ।”
ଦଳ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଏବଂ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି (BJP) ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କେବଳ ଏକ ଚାଲ୍। ସେମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ବିକାଶ କାମ କରିବେ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କି ବିକାଶ ହୋଇଛି? ବିଜେପି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଭୋଗୁଛୁ। ଯେଉଁ ୧୯ ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।”
ଏହା ସହିତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହ ମିଶୁନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରୁନାହୁଁ।”
କୋଲକାତାର କାଳୀଘାଟରେ ଥିବା ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (CID) ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସାଗରିକା ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ପୁଲିସ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଶନିବାର ଜୁନ୍ ୧୩, ଭୋର ୩ଟା: କୋଲକାତାର କାଳୀଘାଟସ୍ଥିତ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୋର ୫ଟା: ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (Disaster Management) ଟିମ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସକାଳ ୬:୩୦: ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରୁ ନେଇ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୯୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚଢ଼ାଉ ଓ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲା। ଫଳାଫଳ କ’ଣ ମିଳିଲା? ଜବତ ତାଲିକା (Seizure report) ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ବି ମିଳିନାହିଁ (NIL)। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ବେଆଇନ କାମର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଡରାଇବା ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ବିଜେପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଁଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କୁ ‘ଅପରେସନ ଲୋଟସ’ ଜରିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ହୀନ ରାଜନୀତି।”
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ (SIR) ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର (FIR) ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଜେପିର “ଭ୍ରମାତ୍ମକ” କଥାରେ ନ ଭାସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।