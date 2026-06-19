ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ; ୨୦ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି
ଟିଏମସି (TMC)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିଏମସି (TMC)ର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦଳର ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ‘ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (NCPI) ଦଳ ସହ ମିଶିଯାଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଦଳରେ ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, ଡେରେକ ଓ’ବ୍ରାଏନ, ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ଏବଂ ସୌଗତ ରାୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ରଦ୍ଦ (ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା) କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ବୈଠକ ପରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟତା ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ।” ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହରେ ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବାନାର୍ଜୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ‘ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (NCPI) ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ବୈଧତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ଦଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ NCPI ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ।”
ଦଳର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବାନାର୍ଜୀ ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦଳବଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଦଳର ଟିକେଟ୍ରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସାଂସଦମାନେ ଟିଏମସି ସିମ୍ବଲ (ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ)ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ମୂଳ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ (two-thirds) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ତାର ସଂସଦୀୟ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆଧାରରେ, ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମସିର ନେତା ଭାବେ, ମୁଁ ସେହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି।”
ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମସିର ନେତା ଭାବେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ NCPI ସହ ନିଜର ମିଶ୍ରଣ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏକ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ବାନାର୍ଜୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ଦଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନ୍ୟତା, ପଦବୀ କିମ୍ବା ସଂସଦୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।