ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ ଚଢାଉ

ନିଜ ଘରେ ସହକାରୀ ଲୁଚିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ଟିଏମସି (TMC) ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ ସୁମିତ ରାୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସୁମିତ ରାୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ଲୋକେସନ୍ ଏହି ଘର ଭିତରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାଳୀଘାଟସ୍ଥିତ ସେହି ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ସୁମିତ ରାୟଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବା ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିବାରୁ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ…

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍.…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁମିତ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ (PA)। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନାପୁରର ସାଲବୋନି ଥାନାର ଏକ ଟିମ୍ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସୁମିତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ଶେଷ ଲୋକେସନ୍ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସର ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ଘରେ ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଘଟଣାର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

 ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଗଲା, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଟିଏମସି (TMC) ର ଅନେକ ନେତା ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ସାଂସଦ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଏହାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ନେତ୍ରୀ ସାଗରିକା ଘୋଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।

 ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବା ସହିତ ସେହି ସମାନ ଦିନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୌରପାଳିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଇଡିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଟିଏମସିର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବାଦ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି।ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଦଳର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।ତେବେ ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ଫାଟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ବୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ…

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍.…

ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳୀ ଭାବେ…

ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ନାଲି ଆଖି, ଇରାନରୁ ତେଲ…

1 of 29,697