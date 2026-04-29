ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ଅଭିଷେକ ଓ ମମତା
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ୧୪୨ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି
କୋଲକାତା: ରାଫେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ ମୁତୟନ ହେବା ବାକି ରହିଲା…। ଆଜି ଏମିତି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ଏଥିସହ ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ୧୪୨ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩୨୧ କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଟିଏମ୍ସି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କଟାକ୍ଷ କରି କରିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲରେ ଏବେ କେବଳ ରାଫେଲ ନିୟୋଜିତ ହେବା ବାକି ରହିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଇଏନଏସର ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାଜ ମୁତୟନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା, ତାହା ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆପଣ ଯେତେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁ ମତରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳଠାରୁ ଏଥର ଅଧିକ ମିଳିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି, ସେମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନାଇଲେ ମୋର ସବୁ ପୋଷ୍ଟରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ? ମତଦାତା ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମମତା ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। କୋଲକାତା, ହାୱାଡ଼ା, ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା, ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା, ନଦିଆ, ହୁଗୁଳି, ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବୁଥ୍ରେ ଭୋରମାନେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ୧.୫୭ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩.୨୧ କୋଟି ଲୋକ ୪୧,୦୦୧ଟି ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ୨୩୨୧ କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୪୨ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ୯୫ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଦି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।