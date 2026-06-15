TMC ବିଭାଜନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ !

ଟିଏମସି (TMC) ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିମ୍ବା ବିଭାଜନର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ଏକତା ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ ଏକ “ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ” ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଚାହୁଁଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୧୦, ୨୦୨୬ ର ଏହି ଚିଠିରେ ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (AITC) ଏକ “ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ” ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଥିବା ଏହି ସଂସଦ ଦଳ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ରହିଛି।

ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବାନାର୍ଜୀ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି “ଗୋଷ୍ଠୀ” ର ବୈଧତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିଠିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, AITC କୁ ଏକ ଏକକ ଦଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେବଳ ଦଳର ଅନୁମୋଦିତ ନେତା ଏବଂ ହ୍ୱିପ୍ (Whip) କରିବେ। ଶେଷରେ, ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କଥିତ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଚିଠି ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ AITC କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ।

“ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି: (i) ଏହି ଦାବିକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ; (ii) AITC କୁ ଗୃହରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେବଳ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ନେତା ଏବଂ ହ୍ୱିପ୍ (Whip) କରିବେ, ଏବଂ AITC ର କୌଣସି କଥିତ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନ୍ୟତା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏବଂ (iii) ଯଦି ଏହିଭଳି କୌଣସି ଚିଠି ଆସେ, ତେବେ ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ AITC କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର AITC ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି,” ବୋଲି ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ…

ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି…

ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଏଭଳି ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ‘ସୁଭାଷ ଦେଶାଇ ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ (୨୦୨୩)’ ମାମଲାର ରାୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ୯୧ତମ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳରେ “ଫାଟ” ବା ବିଭାଜନର ଆଇନଗତ ଆଳ ଏବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଭାଜନକୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ (Disqualification) ର ଆଧାର ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୃହରେ ନେତା ଏବଂ ହ୍ୱିପ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଖରେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ।

ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ମିଶାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ,” ବୋଲି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଦଳ ମିଶ୍ରଣ (Merger) ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ, ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଦଳର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ (୨/୩) ସଦସ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ରବିବାର ଦିନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ଦିନ କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି (TMC) ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ, ମାଲା ରାୟ, ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ, ଅରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଟିଏମସି ନେତା ଗୌତମ ଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ବହିଷ୍କୃତ ଟିଏମସି (TMC) ନେତା ରିଜୁ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ (NDA) କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ, ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରାଇକଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଂସଦ ପଦ ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ…

ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି…

‘SIR-2026’ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ…

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମୁଛି ରଜ ମଉଜ: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି…

1 of 29,524