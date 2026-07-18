ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୁଲଡୋଜର ଗର୍ଜନ! ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ କୁ ଧୂଳିସାତ କଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗରମ ହେଲା ରାଜନୀତି

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୁଲଡୋଜର ଗର୍ଜନ! ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ କୁ ଧୂଳିସାତ କଲା ପ୍ରଶାସନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ‘ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ୍’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଛି ।

ଅମତାଲା-ବାରୁଇପୁର ରୋଡ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ‘ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ’ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ବୁଲଡୋଜର ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ୫ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ବେଆଇନ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୋଟିସ୍‌ର ଜବାବ ନଦେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ଅଫିସ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ବା ବୈଧ ଅନୁମତି ବିନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି…

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଶନିବାର ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଟିଏମସିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା: ଏହି ଅଫିସ୍‌ଟି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ହଠାତ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି । ସାଂସଦଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଭଙ୍ଗାଯିବାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଚପଟାଚପଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି…

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା…

୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା’, ପରେ ବାପାଙ୍କ…

1 of 28,413