ଅଭିଷେକ ନାୟର ହେଲେ KKRର ନୂଆ କୋଚ୍, ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସବୁ ସତ!
ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ି KKR ଟିମ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଅଭିଷେକ ନାୟରଙ୍କୁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ନାୟର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡି KKR ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଆସିଛି, ରୋହିତଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି।
ଏହା କେବଳ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ବରଂ ଅସମ୍ଭବ:
ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଗୁଜବକୁ ରୋକିବା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜେ ରୋହିତଙ୍କ ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲେଖିଥିଲା, ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଉଦୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ (କେ)ନାଇଟ୍ କେବଳ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ।’
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବାଧିକ ୨୦୨ ରନ କରିଥିଲେ।
ସେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଏକ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିଅର ବିପଦରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ IPLରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ନାହିଁ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୁଜବ ଉଠିଛି ଯେ ରୋହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଜୀବନ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ମାଟିରୁ ଆକାଶରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି।
ସେ ୨୭୨ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭,୦୪୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ୪୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ୩୦୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୬୪୦ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି।