ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ; ଫାଇନାଲରେ ଭାଙ୍ଗିବ ରେକର୍ଡ, କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିବେ ନୂଆ ଇତିହାସ…

କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ଅଭିଷେକ !

By Shantilata Rout

IND VS SA: ଆଜିର ଫାଇନାଲ ଲଢେଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ସେ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର କେଇଟା ରନର ଆବଶ୍ଯକ ପଡିବ।

ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଫର୍ମରେ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ଯଚରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ମାତ୍ର  ଆଜି ଯଦି ସେ ଫର୍ମରେ ରୁହନ୍ତି ହୁଏତ ଇତିହାସ ରଚିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

୨୦୨୫ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦମଦାର ଖେଳୁଥିଲେ। ୨୦ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୧୯୫.୦୩ ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୮୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

IND VS SA: ଫାଇନାଲ ଲଢେଇରେ ଆଜି ଜିତିବ କିଏ ?…

ଜିତିଲା ଇଶାନଙ୍କ ଟିମ୍ ; ପଡିଆରେ ଖୁସିରେ…

ସେ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରେ ସ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା, ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

IPL ଏବଂ SMAT ରେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଷେକ ଏହି ଗତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ T20 ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୬୭ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଯଦି ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ T20I ରେ ଅତି କମରେ ୪୭ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ 2025 ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ରନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟିପାରେ।

ଏହି ରନ ସହିତ, ସେ T20 କ୍ରିକେଟରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାରେ ମହାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ।

୨୦୧୬ରେ କୋହଲି ୧୬୧୪ ରନ୍ କରି ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଚାରୋଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ୮୯.୬୬ ହାରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ହେଉଛି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୟକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ।

