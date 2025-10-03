ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା: ଛକା, ଚଉକା ମାରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ , ଏପରି କହି ଯୁବରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ…
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ “ପ୍ଲେଆର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ” ପାଇଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି ।ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଭାରତ ମୋଟ ୯ଥର ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ସାରିଲାଣି । ଚଳିତ ଟାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳି “ପ୍ଲେଆର ଅଫ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ” ହୋଇଥିଲେ ଯୁବ ଖେଳାଲି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା । ମୋଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୩୧୪ ରନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିଷେକ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଗୁରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା , ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖେଳ ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି କି “ଦିନଥିଲା ସେ ଖେଳରେ ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଖିତ ଥିଲେ , ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା ।
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହାର ସାଜିଥିଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂ । ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଭେଷେକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ”
ଏହା କହିବା ସହ ଅଭିଷେକ କିପରି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଓ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଅଧିନରେ ଖେଳ ଶିଖିବାର ମଉକା ପାଇଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଓ ଏହି ସମୟରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ।
ଆଉ ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଶିଖାଇବା ସହ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।ଏହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଷେକଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା । ଯୁବରାଜ କହିଥିଲେ କି “ତୁମେ ଦିନେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବ, ଆଇପିଏଲରେ ଚୟନ ନ ହେବା କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ, ଖେଳପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ”।