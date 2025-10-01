ICC T20I Ranking: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ‘ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ’, କୋହଲି-ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ICC ରାଙ୍କିଂରେ ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

ICC ରାଙ୍କିଂରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ 'ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ' । କୋହଲି-ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଭିଷେକ ହେଲେ No-1 ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ) ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ICC T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଂରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ପରେ, ଅଭିଷେକ ICC ରାଙ୍କିଂରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ 931 ରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କୋହଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି

25 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଷେକ 2020 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାହାଣହାତୀ ବୋଲର ଡାଭିଡ୍ ମାଲାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଟିଂ 919 ପଏଣ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ICC ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି। ଏସିଆ କପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫର୍ମ ଏବଂ 200 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ ବିବେଚିତ ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (912) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି (909)ଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଟିଂକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ICC T20I ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା – 931*

ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନ୍ – 919

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – 912

ବିରାଟ କୋହଲି – 909

2025 ଏସିଆ କପରେ ଚମକିଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

ଅଭିଷେକ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 44.85 ହାରାହାରି 7ଟି ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 314 ରନ କରି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କଠାରୁ 82 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ରହି ସେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ତିଲକ ବର୍ମା ଏସିଆ କପରେ 213 ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି

ଏସିଆ କପରେ ସାତଟି ୱିକେଟ ନେବା ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର ୧ ବୋଲର ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ (ନଅ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୨ତମ ସ୍ଥାନରେ), ପାକିସ୍ତାନର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି (୧୨ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୩ତମ ସ୍ଥାନରେ) ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ପିନର ରିଶାଦ ହୁସେନ (ଛଅ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୦ତମ ସ୍ଥାନରେ) ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ସୈମ ଆୟୁବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ବ୍ୟାଟରେ ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଲ୍ ସହିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଠଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଚାରି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛନ୍ତି, ଆୟୁବଙ୍କଠାରୁ ଆଠ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ। ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ (ଚାରି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୩ତମ ସ୍ଥାନରେ) ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚାରିଥ ଅସଲାଙ୍କା (ତିନି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୩୦ତମ ସ୍ଥାନରେ) ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।

