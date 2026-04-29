ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶନ, ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ କିଏ ଆଗରେ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏହି ଉନ୍ମାଦ ଦୌଡ଼ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ହୁଏତ ଏହି ଲିଗରେ ଖେଳୁଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ପୁରସ୍କାର।
ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନ ଯାହା IPLରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦାବି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଧିକାର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
ହେଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ହେପାଜତରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ।
ଏହା ଏକ ଟ୍ରଫି ପରି ଯାହାକୁ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଇଶାନ ଉଭୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କଠାରୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ SRH ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍।
ବୈଭବଙ୍କ ହାତରେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯଶସ୍ୱୀ:
IPL ୨୦୨୬ ର ୪୧ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଭିଷେକ, ଇଶାନ ଏବଂ କ୍ଲାସେନ ତିନିଜଣ ଆକ୍ସନରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ତିନିଜଣ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି।
ଯିଏ ଲିଗର ୪୦ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୪୩ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବୈଭବଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
୯ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୪୦୦ ରନ୍:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ IPL ୨୦୨୬ ରେ ମାତ୍ର ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମୋଟ ୪୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନରେ ୪୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ତଥାପି ବୈଭବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦାବି କରିବାର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଅଭିଷେକ, ଇଶାନ ଏବଂ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବୈଭବଙ୍କ ପଛରେ ଅଭିଷେକ, ଇଶାନ୍, କ୍ଲାସେନ୍:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮ଟି ଇନିଂସରେ ୩୮୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୨୧ତମ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୈଭବଙ୍କଠାରୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ।
ଇଶାନ କିଶାନ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୩୧୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ SRHକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପରେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ IPL ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
କ’ଣ ସେହି “ସର୍ବୋତ୍ତମ” ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ? ସର୍ବପରି ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସାତଟି IPL ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କଠାରୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ୮୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ସନରାଇଜର୍ସର ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ବୈଭବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନିଜ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ କେତେ ରନ୍ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କଠାରୁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ୫୨ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ; ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୩୪୯ ରନ୍ ଅଛି।