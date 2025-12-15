ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ…ସହିପାରିଲେନି ଅଭିଷେକ, ଗିଲ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ଯୁବ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯିଏ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳି ନଥିଲେ ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ସଂଘର୍ଷରତ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ତା’ପୂର୍ବ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ପିନରମାନେ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୧୭ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।

IND vs SA: ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ…

ICC ଦେଲା ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଗତକାଲି ମ୍ଯାଚ ହାରିବି…

ବୋଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ହର୍ଷିତ ରାଣା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟମ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରନ୍ ହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ଅଧିନାୟକ ଐଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଅପରାଜିତ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିନଥିଲା।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗ: ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲ୍‌ରେ ୩୫ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଚମକଦାର ଚୌକା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଗିଲ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖେଳି ୨୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ୬୦ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଭାରତର ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ଗିଲଙ୍କ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ: ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଗିଲ୍ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବା ଉଚିତ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି।

