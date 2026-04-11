୨୮ ବଲରେ ୭୪ ରନ୍: ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଇପିଏଲର ସବୁ ରେକର୍ଡ!
ମାତ୍ର ୧୮ ବଲରେ ଫିଫ୍ଟି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ!
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL 2026) ର ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିରୋଧରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ରନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଆଁ ବର୍ଷିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବର ବୋଲିଂ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଥିଲେ।
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଭିଷେକ: ସାଧାରଣତଃ ପାୱାର-ପ୍ଲେ (ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର) ରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସତର୍କତାର ସହ ଖେଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କିଛି ଅଲଗା ମୁଡ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୮ ବଲରେ ୭୪ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୮ଟି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। କେବଳ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ୭ଟି ଛକା ମାରି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସନତ ଜୟସୂରିୟା ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଥିବାବେଳେ, ଅଭିଷେକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଟସ୍ ଜିତି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନର୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପଞ୍ଜାବର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ପାୱାର-ପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିସାରିଥିଲା। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ୍ କିଷାନ ୨୭ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୧୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ବୋଲରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭୁଲ୍: ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜେଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରମାନେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଶତକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ଶେଷରେ ଶଶାଙ୍କ ସିଂହଙ୍କ ଏକ ବଲରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପଞ୍ଜାବ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡବ୍ରେକିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କେବଳ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ୨୨୦ ରନର ପିଛା କରିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଯେଉଁଠି ପିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ୧୩ଟି ଛକା (ମୋଟ ମ୍ୟାଚରେ) ଏବଂ ୧୫ଟି ଚୌକା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହି ଦମଦାର ସ୍କୋର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।