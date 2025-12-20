ଭାରତ ଜିତିଲା ସତ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିଲେନି ଅଭିଷେକ; ବିରାଟଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ କାଟିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ, ୧୩ରନ ପାଇଁ ହତାଶ ହେଲେ…
ସହଜ ହେଲାନି କିଙ୍ଗଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା...
VIRAT VS ABHISHEK: ବିରାଟଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ କାଟିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ପଡିଆରୁ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ଓପନର ଖେଳାଳି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଅ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ଯାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଜିତିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ମ୍ଯାଚରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ୩ଟିରେ ବାଜି ମାରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଭିଷେକ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୨୧ ବଲ୍ ରୁ ୩୪ ରନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଛଅ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଆଉ ୧୩ ରନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ରନ୍ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତଥାପି, ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାୱାରପ୍ଲେର ଶେଷ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୩ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ଷର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହା ପରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ।
ରେକର୍ଡ କଲେ ଅଭିଷେକ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ରେ ୧୬୦୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ପଛରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ରେ ୧୬୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୧,୫୦୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, ସେ ଚାରି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୩୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।
ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଚି କ୍ଯାଲେଣ୍ଡର ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିବା ଖେଳାଳି:
୧୬୧୪- ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦୧୬)
୧୬୦୨- ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୨୦୨୫)
୧୫୦୩- ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ (୨୦୨୨)
୧୩୩୮- ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ (୨୦୨୩)
୧୨୯୭- ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସ୍ବାଲ (୨୦୨୩)
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଦେଖିବା ସେ 2025 ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 859 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶତକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 135 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସେ IPLରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ବହୁତ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା 41ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ନଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। IPLରେ, ସେ 2025 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 439 ରନ୍ କରିଥିଲେ।