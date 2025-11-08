ପୂରା ଫାୟାର…ମାତ୍ର ୧୧ରନ ପରେ ରଚିଦେଲେ ଇତିହାସ; ଗାବାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଫିକା ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

IND vs AUS: ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସିରିଜର ୫ମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦୦ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ ପୂରଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।

ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ୧୧ତମ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

୧୦୦୦ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍: ଗାବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ୧୧ତମ ରନ ପୂରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ ବଲରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୧୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଗଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୫୬୯ ବଲରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦୦ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୫୨୮ ବଲରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ଯିଏ ୫୭୩ ବଲରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦୦ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ) – ୫୨୮ ବଲ୍
ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) – ୫୬୯ ବଲ୍
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ) – 573
ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ) – ୫୯୯ ବଲ୍

କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ: ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ସେ ୨୭ ଇନିଂସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୮ ଇନିଂସରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

