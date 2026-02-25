ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବାଦ ପଡିବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା! ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଇଶାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଖେଳାଳି କରିବେ ଓପନିଂ
IND vs ZIM: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଫଳତା, ଯାହା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବିଶେଷକରି, ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଫଳତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭୬ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା: ମ୍ୟାଚ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେଟ୍ରେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନ୍ ନେବ, ସେଠାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ। ଇଶାନ୍ଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ’ଣ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଯିଏ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପରି ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନେଟ୍ ସେସନ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ନେଟ୍ର ଅଂଶ ନଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନେଟ୍ ବୋଲର, ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ପିନରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ: ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଇନିଂସରୁ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତଥାପି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ଇଶାନଙ୍କୁ ଇନିଂସ ଓପନିଂରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇପାରେ।