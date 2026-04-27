ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲରେ ଅଭଦ୍ରାମି! ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ହାତ ଟାଣିଲେ ପ୍ରଶଂସକ
ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଖୁସିରେ ପ୍ରଶଂସକଜଣକ ବୋଧହୁଏ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ସୀମାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ବିପକ୍ଷରେ SRH ର ବିଜୟ ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଟାଣୁଛନ୍ତି।
ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଖୁସିରେ ପ୍ରଶଂସକଜଣକ ବୋଧହୁଏ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ସୀମାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି IPL 2026 ର ନିଜର ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି SRH କୁ RR ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ପାଳିରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୯୬ ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
Fans cross all the limits at times,
This girl tried to pull Abhishek Sharma just for a picture or something.
They don’t understand boundaries, she pulled him like he was her toy.
If any man would’ve done this to a woman, she would’ve slapped him.
pic.twitter.com/LeAR6AC6gY
— Vidhi (@vidhisharmx) April 26, 2026
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ SRH ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ୮୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୭୯ଟି ଇନିଂସରେ ଅଭିଷେକ ୨୯.୨୧ ହାରରେ ମୋଟ ୨,୧୩୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୬୯.୨୮ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (SRH ପାଇଁ ମୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ) ସାମିଲ ରହିଛି।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମା ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନେଇ ସର୍ବତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସମାନ ଘଟଣାଟି ଓଲଟା ହୋଇଥାନ୍ତା (ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା), ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, “ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥାନ୍ତେ।” ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ (Personal space) ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ବେଳେ, ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।