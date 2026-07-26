ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୁଣି ଫ୍ଲପ୍‌, ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲାନି ବ୍ୟାଟ୍‌, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବୁରା ଭାବେ ଫ୍ଲପ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ଟୁର୍‌ରେ ଫ୍ଲପ୍‌ର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍‌ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ ୧୧ ରନ୍‌ ହିଁ କରିପାରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସିରିଜ୍‌ ଜିତିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ବର୍ଷ ୬ ଥର ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ସେ ୨୩ଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୧ ଥର ୧୦ ରନ୍‌ର ଆକଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରିନାହାନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଫର୍ମ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ତିନୋଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧, ୮ ଏବଂ ୨ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି।

ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌କୁ ଦେଖିଲେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୩ଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଭରେଜ୍‌ ମାତ୍ର ୩.୩୩ ରହିଛି।

ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ୫ଟି ଇନିଂସ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କେବଳ ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ସିରିଜ୍‌ରେ ହିଁ ଫ୍ଲପ୍‌ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ୩ଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ରନ୍‌ ଆସିନଥିଲା।

ଗତ ୫ଟି ଇନିଂସ୍‌କୁ ଦେଖିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୩୦ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୫ଟି ଇନିଂସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଦୁଇ ଅଙ୍କର ରନ୍‌ ସ୍କୋର କରିପାରିଛନ୍ତି।

ଲଗାତାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ୫ଟି ଟି-୨୦ ସ୍କୋର:

  • ୧୬ ରନ୍
  • ୩ ରନ୍
  • ୧ ରନ୍
  • ୮ ରନ୍
  • ୨ ରନ୍

ଗତ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଇନିଂସ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମୋଟ ୩୦ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଦୁଇ ଅଙ୍କର ସ୍କୋର କରିପାରିଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୩ଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ୫୧୪ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କିଛି ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୮ଟି ଇନିଂସ୍‌ରେ ସେ ୫ ଥର ‘ଶୂନ’ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୯ ରନ୍‌ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୩ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ୍‌ ଖେଳିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

୧୧୪ ରାଫେଲ୍ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭରସାରେ…

ଇନଷ୍ଟାରେ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ PM ମୋଦୀ,…

Buy 1 Get 2 Free : ଗୋଟିଏ ବର, ତିନି ଭଉଣୀ…

ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବିପଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ,…

1 of 9,825