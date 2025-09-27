IND vs PAK Final: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ସମସ୍ତେ ଆହତ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ତ ଏହି ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ।
ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆହତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ଆଘାତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
କେଉଁ ଖେଳାଳି ଆହତ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ପରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ମଝିରେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଖେଳାଳି କ୍ରାମ୍ପସ୍ରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ।
“କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ,” ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି। “ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।”
ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଙ୍କ ଅପଡେଟ୍: ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା।
ମୋର୍କେଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରାମ୍ପସ୍ ରେ ପିଡୀତ ଥିଲେ, ଯାହାରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ମୋର୍କେଲ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।