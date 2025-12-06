‘ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ’ ବନିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ପଛରେ ପଡିଲେ କୋହଲି-ରୋହିତ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ଟି ଛକା
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଅଧିନାୟକ ଅଭିଷେକ ଶନିବାର ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୩୪ ବଲ୍ ରେ ୧୮୨ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ସେ ଏହି ଇନିଂସରେ ତିନୋଟି ଛକା ଏବଂ ଆଠଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ୨୦୨୫ ରେ ୧୦୦ ଟି-୨୦ ଛକା ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ।
ପଞ୍ଜାବ ଅଧିନାୟକ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସିମରନ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ୫୭ ବଲ୍ରେ ୧୦୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସିମରନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ୨୮ ବଲ୍ରେ ୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୭ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ସିମରନଙ୍କୁ ମୋହିତ ରାଠି ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ରବି ଚୌହାନ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନମନ ଧୀର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ୨୨ଟି ବଲ୍ରେ ୨୪୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନମନ ଏହି ଇନିଂସରେ ୬ଟି ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
‘ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ’ ବନିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା :
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୩୬ଟି ଟି-୨୦ ଇନିଂସରେ ୧୦୧ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୧୭୦ଟି ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଛକା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର। ସେ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୩୦୪ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ୧୪୮ ରନ ରହିଛି। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ୩୨୫ ରନ କରି ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୨୬ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍:
ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବରଂ ଛଅ ଥର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଷ ଥିଲା ୨୦୧୫, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋଟ ୧୩୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ନିକୋଲାସ ପୁରନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଥର ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେ ମୋଟ ୧୭୦ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ସେ ୧୦୩ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରଣବୀର ସିଂହ ଏହି ବର୍ଷ ଟି-୨୦ରେ ୧୨୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୧୦୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଏହି ବର୍ଷ ୧୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।