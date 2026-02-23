ଲଗାତାର ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫ୍ଲପ୍, ଏବେ ଅଭିଷେକ ଦଳରୁ ହେବେ ବାହାର? ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାନ୍ସ!
ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି।ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ।
ଯାହାପରେ ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ’ଣ ସୁପର ୮ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ। ନା ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ?
ଯଦି ଦେଖିବା ଅଭିଷେକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୫ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏବେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର, ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଫର୍ମ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ:
ସୁପର ୮ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ, ଯଦି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର),ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।