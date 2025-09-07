6,6,6,6,6,6- ବିସ୍ଫୋଟକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଝଡ଼ମୟ ଇନିଂସ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ସବୁ ରେକର୍ଡ….

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କାରିବିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ର ୨୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ୫୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସିପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ।

ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୫ଟି ଛକା ଏବଂ ସମାନ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଏହି ଝଡ଼ବାନ୍ ଇନିଂସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସ ଜିତିଥିଲା।

ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୋଇନ୍ ଅଲି (୪) ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଆକିଲ୍ ହୋସେନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନର୍ କିମୋ ପଲ୍ (୬) ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଶାଇ ହୋପ୍ (୫୩) ଏବଂ ହେଟମାୟର (୪୯)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗୀଦାରି ଆମାଜନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦଳ ୧ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଥିଲା

ସୁନିଲ ନାରିନ୍ ଶାଇ ହୋପ୍ ଏବଂ ହେଟମାୟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ତ୍ରିନବାଗୋଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହାସନ୍ ଖାନ (୩), ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ (୯) ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡୱେନ୍ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୪ ବଲ୍‌ରେ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ସିପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

୩୮ ବର୍ଷୀୟ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଏହି ସିଜନରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏହି ସିଜନର ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ର ୯ଟି ଇନିଂସରେ ୧୮୫ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୨୯୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲର୍ଡ ଏହି ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୨୦ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି
ଏହି ସିଜନରେ ଏହା ତ୍ରିନବାଗୋର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଦଳ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ଟି ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା ଗୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ଦଳ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ୨ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୟାନା ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୫ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାରିଛି। ଆଜି CPLରେ ବାରବାଡୋସ୍ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୮:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

