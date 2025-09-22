(VIDEO) ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହାତ ଟେକି କାହିଁକି ଦେଖାଇଲେ ‘L’; ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ

(VIDEO) ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହାତ ଟେକି କାହିଁକି ଦେଖାଇଲେ ‘L’; ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ
ଦୁବାଇ: ଗତ ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ 74 ରନର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 172 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର 24 ବଲରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ‘L’ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିହ୍ନ ପଛର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ 172 ରନର ଟାର୍ଗେଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବଲରେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଇନିଂସର ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ସାମ୍ ଆୟୁବଙ୍କ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ T20 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଥିଲେ, ତା’ପରେ କାହାକୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭସ୍ କାଢି ‘L’ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲେ।
‘L’ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ
ଏହି ‘L’ ଚିହ୍ନର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ସହିତ ଏକ ଇନିଂସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏକ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ‘L’ ଚିହ୍ନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭିଡିଓରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏହି ‘L’ ଉତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ IPLରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରେମ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ।” ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ‘L’ ଚିହ୍ନ ପାଳନର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ।
ABHISHEK SHARMA TALKS ABOUT HIS CELEBRATION:
“This is L, L means love, the celebration is for those who love the Indian Cricket team”. pic.twitter.com/em3SP0DSVD
— Johns. (@CricCrazyJohns) September 22, 2025