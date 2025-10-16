କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଭିଷେକ ଜିତିଲେ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟେଲ; ICC ସ୍ୱୀକାର କଲା HitManଙ୍କ ପାୱାର
ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଷେକ ଆଉ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି। ଯଦିଓ ଭାରତର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଭିଷେକ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପରେ ଅଭିଷେକ : ଆଇସିସି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ରନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବଲ୍ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ କରିଥାଏ।
ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଅଭିଷେକ କ’ଣ କହିଥିଲେ:ଏହି ସମୟରେ, ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ICC ଅନୁଯାୟୀ, ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ, ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରେ।
ଏସିଆ କପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପରି ଥିଲା:ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।