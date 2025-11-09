ମାଡ଼ ଖାଇବ… ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ କେଉଁ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏମିତି କହିଥିଲେ?
ଆପଣ ହୁଏତ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପରିଚିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ହୁଏତ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପରିଚିତ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଆଜି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛାତ୍ର କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଦଳର ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଏଠାରେ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅଭିଷେକର ଜିଦ୍ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯୁବରାଜ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜିଦ୍ କ’ଣ? ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯୁବରାଜ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏସବୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଯୁବରାଜଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜିଦ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ଏପରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି।
ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିଶେଷ। ସେ ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ଏହି ଲୋକଠାରୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ଯୁବରାଜ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିଯିବେ, ମାଡ଼ ଖାଇବେ, କାନ୍ଦିବେ… କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡି ପାରିବେ ହେଲେ, ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଟ୍ ଛାଡିବେ ନାହିଁ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ହିରୋ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ:ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ହିରୋ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ତାଙ୍କୁ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ।