କଳା କାରରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗମ୍ଭୀର-ଅଭିଷେକ, ମ୍ୟାଚର ମାତ୍ର କେଇଟା ଘଣ୍ଟା ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କଳା କାରରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗମ୍ଭୀର-ଅଭିଷେକ
T20 World Cup: ଆଜି ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଓପନର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନାହାଁନ୍ତି। ଶର୍ମା ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଭିଷେକ-ଗୌତମ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏକ କଳା SUV ରେ ହୋଟେଲ ଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇନଡୋର ନେଟ୍ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ, ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ୧୫ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାପୀ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ରିବ୍-ଲାଇନ୍ ବୋଲିଂ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ-ଦି-ୱିକେଟ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମକୁ ଫେରିପାରିବେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୦ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ।