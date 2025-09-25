ପଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି କମାଲ, ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ କଲେଣି ଏତେ ରନ୍
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟିର
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପୁରାପୁରି ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ହାତରେ ବ୍ୟାଟ ଧରି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବଲକୁ ନାଦି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାରୁଛନ୍ତି ଛକା, ଚୌକା। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ରହିଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ଅସାଧାରଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ମୋଟ ୨୪୮ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୬ ବଲ୍ ରେ ୩୦ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୪ ବଲ୍ ରେ ୩୧ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ୧୫ ବଲ୍ ରେ ପାଞ୍ଚ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ ୩୮ ରନ କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏକ ଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ଦେଖାଇଲେ। ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଥିଲେ।ସେ ୩୯ ବଲ୍ରେ ମୋଟ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୟରେ ଆସିଲେ, ସେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ, ସେ ୩୭ ବଲ୍ରେ ମୋଟ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।