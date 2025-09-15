୬,୬,୪,୪,୪,୪… ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ହକାବକା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଉଡ଼ିଲା ଛକା ଚୌକା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି

୬,୬,୪,୪,୪,୪… ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ହକାବକା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଉଡ଼ିଲା ଛକା ଚୌକା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି
ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ହତାଶ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍’ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘାତକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛି। ଯିଏ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ, ରବିବାର ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ହୋଇଥିଲେ ଅକାବକା। ଭାରତର ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ପାୱାର ହିଟିଂ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ‘ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍’ ମିଳିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରମାନଙ୍କ ବଲର କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ନେଇଥିଲେ ହିସାବ।
ରବିବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୧୩ ବଲ୍ରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୨୩୮.୪୬ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ରକେଟ୍ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସହଜରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ
ରବିବାର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନର ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ ଆୟୁବଙ୍କ ବଲରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଯଦି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ୧୬ ବଲ୍ରେ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟି-୨୦ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୯୫.୪୧।
ସେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
ଆଇସିସିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୯ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୩.୧୧ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୯୫.୪୧ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୫୯୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଥିରେ ୫୨ ଚୌକା ଏବଂ ୪୬ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବୋଲର ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ।
୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ମେଘାଳୟ ବିପକ୍ଷରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟି-୨୦ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୪ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୨୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ, ଗୁଜରାଟର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ୨୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ୩୫ ବଲ୍ରେ ୧୧୩ ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।