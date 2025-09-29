Indian Cricketer Education: ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି କିଏ କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଠ, ଜାଣନ୍ତୁ …
ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଖେଳାଳି କିଏ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ କିଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଖେଳାଳି କିଏ? ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୁମ୍ବାଇର ପରମାଣୁ ଉର୍ଜ୍ଜା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ (Atomic Energy Central School) ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ପିଲ୍ଲାଇ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ (ବି.କମ୍.) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଛି।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମୋହାଲିର ମାନବ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ କଲେଜ ପଢି ନଥିଲେ, କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ଉଦୀୟମାନ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ଅମୃତସରରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢିଥିଲେ।
ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ପାଟ୍ରିକ୍ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବରୁଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଦର୍ଶାଏ ଯେ, କ୍ରୀଡା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ବି ପୂରା କରାଯାଇପାରେ ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋଜାରି ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କେରଳର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ମାର ଇଭାନିଓସ୍ କଲେଜରୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତିଲକ ବର୍ମା
ତିଲକ ବର୍ମା ହାଇଦ୍ରାବାଦର କ୍ରେସେଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଲେପାକ୍ଷୀ ଜୁନିଅର କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ବିଜନେସ ଆଡମିନିଷ୍ଚ୍ରେସନ (BBA) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମକେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢିଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନିର୍ମାଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢିଥିଲେ। ବୁମରାହଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଶିବମ ଦୁବେ
ମୁମ୍ବାଇର ହଂସରାଜ ମୋରାରଜୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଶିବମ ଦୁବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢା ଛାଡି କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ କେବଳ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢିଥିଲେ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ସେ ଅଧିକ ପାଠପଢା ନକରି କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ।