T20 World Cup 2026: ଫାଇନାଲରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗଜବ ଟ୍ରିକ୍, ଧାର ମାଗିଲେ ଆଉ….

ଧାର ମାଗି ବିଶ୍ବକପ ଖେଳିଲେ ଅଭିଷେକ । ଫାଇନାଲରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗଜବ ଟ୍ରିକ୍ । ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ

By Seema Mohapatra

Abhishek Sharma T20 World Cup 2026:  ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରୁ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଖେଳାଳି 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଲଗାତାର ତିନିଥର ଡକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ 21 ବଲ୍‌ରେ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଖେଳାଳି ଫାଇନାଲରେ 3 ଛକା ଏବଂ 6 ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଭାରତ 255 ରନ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶେଷରେ 96 ରନ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ ଉଧାର ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କାହାଠାରୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ ଉଧାର ନେଇଥିଲେ?

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ଜିତିବା ପରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ମୁଁ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲି। ସକାଳେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଗିଲ୍‌ ମୋ ସହିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁବେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ ଧରିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଦୁବେ।”

୧୮ ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ, ସାମସନ୍‌ଙ୍କ ସହ ମିଶି ୯୮ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତର ଟାଇଟଲ୍‌ ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ୧ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମାତ୍ର ୧୭.୬ ହାରରେ ୧୪୧ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ତିନିଥର ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ସବୁଠାରୁ କମ ଥିଲା। ତଥାପି, ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

