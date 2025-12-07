ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିଓ୍ୱାନା, ୧୦୧ଟି ଛକା ମାରି ପାକ୍ ରେ ହେଲେ ନମ୍ୱର ୧ ଖେଳାଳି
ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଅଭିଷେକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍, ନିଜ ଦେଶର ଖେଳାଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ।
ହେଲେ, ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ସବୁଥର ପରି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ବର୍ଷ ସେହି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ, ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି ଥିଲେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜ ବୟସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍:
କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନମ୍ବର-୧ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ହଁ, ବାବର ଆଜମ, ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି କିମ୍ବା ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନମ୍ବର-୧ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଖେଳାଳି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।
ବାବର ଏବଂ ଶାହିନଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ଟପ୍-୧୦ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ଟପ୍-୧୦ରେ ସମସ୍ତ ନାମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୈମ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋଇଦେଲେ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୧ଟି ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି, ଅଭିଷେକ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୩ଟି ବଲ୍ରେ ଏକ ଦମଦାର ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ସେ ୩୯ ବଲ୍ରେ ୭୪ ରନ୍ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଫାଇନାଲରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ ଥିଲେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।