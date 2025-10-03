୧ ବଲରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ୍, ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ କଲେ ନିରାଶ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି ପିଆଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା।
କାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏ’ର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଦଳ ୨୧ ରନ୍ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଉଟ୍: ପ୍ରଥମ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତ ଏ’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଦଳର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୨୧ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଖେଳି ବିନା ସ୍କୋର୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ’ ଅଧିନାୟକ ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏସିଆ କପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ସେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୪.୮୫ ହାରରେ ୩୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଦଳକୁ ନିରାଶ କଲେ ଶ୍ରେୟସ୍: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏ’ର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା, ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ରେ ଦଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏ’ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ୧୩ ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୮୩ ବଲ୍ ରେ ୧୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସହିତ ୧୧୦ ରନ୍ ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୮୪ ବଲ୍ ରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସହିତ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ୫୩ ବଲ୍ ରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହିତ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏ ୫୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୧୩ ରନ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ଜବାବରେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ୩୩.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୪୨ ରନ୍ କରିବା ପରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତ ଏ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭୧ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।