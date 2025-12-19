ପାକିସ୍ତାନରେ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି, ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପୁଣି କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ପାକ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଜୀବନ …

By Jyotirmayee Das

Indus Dispute: ପାକିସ୍ତାନର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଶୁକ୍ରବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ଏପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଚେନାବ ନଦୀର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଭାରତ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦେଖିଲୁ… କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୌଳିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ।’

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୬୦ ମସିହାର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ୧୯୬୦ ମସିହାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସୁଛି।

ଇଶାକ ଦାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଜଳ ହେରଫେର ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ କମିଶନର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୃଷି ଚକ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଜଳ ହେରଫେର ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା, ଜଳବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମିଳିତ ତଦାରଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୁଦ୍ଧର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

